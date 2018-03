Bell Marques se emociona em despedida dp 'Chiclete' Depois de passar o carnaval evitando mostrar a emoção por sua saída da banda Chiclete com Banana, que criou há três décadas, o cantor Bell Marques não conseguiu segurar as lágrimas no fim do desfile do bloco Camaleão no Circuito Osmar (Campo Grande), no início da noite desta terça-feira, 4.