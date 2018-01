Bellucci e Sá vencem em Valência; Melo desiste na Basileia

Bellucci surpreendeu, ao lado do britânico Colin Fleming, ao eliminar os principais favoritos ao título da chave de duplas, o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram. Brasileiro e britânico venceram por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 10/4.

Na segunda rodada, equivalente às quartas de final, Bellucci e Fleming vão enfrentar a dupla vencedora do confronto entre Julian Knowle/Oliver Marach e Jonathan Marray/Aisam-Ul-Haq Pak Qureshi.

Andre Sá forma dupla com o australiano Chris Guccione na quadra dura de Valência. E nesta segunda eles venceram o jovem brasileiro Eduardo Russi Assumpção e o espanhol Mario Vilella Martinez por 6/1 e 6/2. Assumpção, de São Paulo, tem 20 anos, ocupa a 1008ª posição no ranking de duplas e entrou na chave à convite da organização.

Agora Sá, que vive boa fase no circuito, e Guccione aguardam o duelo entre Pablo Carreno Busta/Federico Delbonis e Lukasz Kubot/Leander, que formam a dupla cabeça de chave número dois da competição - Kubot foi campeão do Torneio de Viena ao lado de Marcelo Melo, no domingo.

SUÍÇA - Depois de vencer em Viena com Kubot, Marcelo Melo se inscreveu para disputar o Torneio da Basileia nesta semana, ao lado do seu parceiro habitual, o croata Ivan Dodig. No entanto, desistiu nesta segunda-feira depois de uma maratona de três títulos consecutivos no circuito - antes de ser campeão em Viena, venceu em Tóquio e Xangai nas duas semanas anteriores.

Os títulos garantiram ao brasileiro pontos suficientes para se tornar o número 1 do ranking individual de duplas na atualização a ser feita no dia 2 de novembro.