Beltrame dá voz de prisão a apontador do jogo do bicho Depois da Operação Dedo de Deus, que há 15 dias prendeu 44 pessoas ligadas à cúpula do jogo do bicho, o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, decidiu atacar o problema pelas bases. Ontem (27), Beltrame deu voz de prisão, pela sexta vez, a um apontador do jogo do bicho que faz ponto próximo à casa dele, num dos quarteirões mais chiques de Ipanema. Roberto de Azeredo Coutinho atuava na esquina da Nascimento Silva com Garcia D''Ávila.