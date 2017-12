Beltrame exonera comandante da PM do Rio O comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, coronel José Luís Castro Menezes, foi exonerado nesta quinta-feira, 6, pelo secretário estadual de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Embora não anunciada oficialmente até a noite de ontem, a medida foi confirmada por fontes do governo estadual.