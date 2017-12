Beltrame reúne-se com moradores da Maré O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, está reunido desde a manhã desta quinta-feira, 3, com moradores, representantes de associações de moradores e de organizações não-governamentais (ONGs) do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo é explicar como será a ocupação do conjunto de favelas pelas Forças Armadas, que vão substituir a Polícia Militar a partir do próximo sábado.