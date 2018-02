Beltrame se reuni com artistas para discutir protestos O secretário estadual de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, reuniu-se nesta quinta-feira, 05, com um grupo de artistas e estudiosos para discutir a atuação da polícia durante os protestos promovidos no Rio. Os músicos Caetano Veloso e Sidney Waismann, os sociólogos Michel Misse, Alba Zaluar e Olga Bronstein e as antropólogas Jaqueline Muniz e Yvonne Maggie fizeram parte do grupo recebido pelo secretário.