Beltrame suspende folga de policiais contra crime O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou nesta sexta-feira, 2, que suspenderá uma folga semanal dos policiais militares para aumentar o patrulhamento ostensivo nas ruas do Estado. O anúncio foi feito em visita à favela Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, depois da divulgação do aumento dos índices de criminalidade no Estado divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).