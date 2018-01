Bematech anuncia aquisições em automação comercial A fabricante de produtos de automação comercial Bematech anunciou nesta quarta-feira, dia 6, a aquisição de 100% do capital da Gemco, que fornece sistemas de gestão para o comércio, e de 50% da GSR7, de serviços de suporte. Segundo a empresa afirmou, a aquisição das companhias fortalece o leque de ofertas de produtos e serviços da Bematech, fazendo com que a companhia possa ampliar a gama de serviços que oferece a clientes na área de varejo. De acordo com um comunicado divulgado pela companhia, as empresas funcionarão como subsidiárias da Bematech, mantendo operações independentes. Com as aquisições, a Bematech deve atingir um faturamento de R$ 300 milhões/ano.