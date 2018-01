Bendito pão, bendito bolo e bendita geleia nos Jardins

O Mosteiro de São Bento fará, literalmente, a multiplicação dos pães... e dos bolos, biscoitos, geleias e pães-de-mel. Os quitutes beneditinos - que há dez anos fazem sucesso na loja instalada no mosteiro, no Centro - também serão vendidos, a partir da próxima quarta, em uma nova butique, no Jardim Paulista. "Mas a loja não vai funcionar como um café nem terá espaço para consumo no local", avisa dom Bernardo, autor de muitas das receitas. "Os produtos continuarão a ser preparados na cozinha do Centro." Novidade que chega com a butique Mosteiro, o cupcake de cacau e avelã é a prova de que os monges estão em sintonia com a moda. "Eles serão vendidos em latas especiais com duas unidades", diz o monge-chef. Mosteiro - R. Barão de Capanema, 416, Jd. Paulista, 3328-8799.