Benq apresenta smartphone com recursos Wi-Fi A Benq-Siemens apresentou na Telexpo o P50, smartphone que opera em redes GSM, combinando as funções de PDA com telefone celular. O aparelho traz teclado alfanumérico integrado e usa o sistema operacional Windows Mobile, da Microsoft. Pode ser ligado a PCs por uma porta USB, funcionando como um disco removível para armazenar dados. Traz ainda uma câmera digital de 1,3 Megapixel que pode capturar fotos e vídeos. O destaque vai para o suporte a redes Wi-Fi, permitindo usar aplicações de voz sobre IP em ambientes com redes sem fio; e para a porta infra-vermelha, que possibilita ao aparelho funcionar como controle remoto universal. Deve custar em torno de R$ 2900 no mercado brasileiro.