BenQ lança duas câmeras de 6 Megapixels no Brasil A taiwanesa BenQ lançou no Brasil dois modelos de câmeras digitais, ambas com resolução de 6 Megapixels: a DC X600 e DC E600. O destaque da X600 é o tamanho compacto, já que o modelo tem apenas 1,9 cm de espessura. O modelo traz lentes Pentax e display LCD de 2,5 polegadas. Como a maioria das câmeras digitais, grava vídeos. No caso, no formato AVI. Embutidas na câmera estão recursos de edição básica das fotos como rotação, redimensionamento das imagens e ajuste em cor e contraste. Pesa 130 gramas. O zoom ótico do modelo é de 3x e a memória interna da câmera é de 23 MB, expansível com o uso de cartões de memória do tipo SD. O preço sugerido é de R$ 1.699,00. Já a E600 usa um conjunto de lentes rotativas para possibilitar uma melhor captação de imagens. A idéia é tentar embutir um efeito de lente panorâmica no modelo, embora o conjunto mantenha o zoom ótico em 3x. Traz 32 MB de memória interna, expansível com cartões do tipo SD. A bateria recarregável é interna e o modelo pesa 135 gramas. O preço sugerido do modelo é de R$ 999,00.