Benq Mobile investirá R$ 2,7 milhões em fábrica em Manaus A taiwanesa Benq Mobile divulgou que investirá R$ 2,7 milhões para adaptar duas linhas de produção em sua fábrica em Manaus. O investimento é necessário para adaptar as instalações da empresa para produzir dois novos modelos de celulares com a marca Benq-Siemens e que serão lançados no mercado brasileiro ainda no primeiro semestre. A empresa deve produzir cerca de 15 modelos diferentes no mercado brasileiro, além de trazer modelos importados de celulares de nicho, como o smartphone P50, voltado ao mercado corporativo. Com esta operação, a empresa prevê apurar um faturamento de R$1,5 bilhão no Brasil ainda neste ano, com investimentos programados de R$75 milhões em pesquisa e desenvolvimento de aplicativos.