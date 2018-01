BenQ-Siemens mostra celular para público feminino Um dos lançamentos da BenQ-Siemens para o mercado brasileiro na Telexpo, o CL75 é um celular com foco no público feminino. Do tipo concha, traz um acabamento em motivos florais e seu display de 262 mil cores vira um espelho com o toque de um botão. Fora isso traz câmera VGA integrada que captura fotos e vídeos. Tem 11 MB de memória para fotos e dados e pode sincronizar dados com um PC por meio de um cabo USB. Deve custar R$ 1500 no mercado brasileiro.