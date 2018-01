BenQ terá gravador de discos Blu-ray Depois que a Toshiba anunciou o lançamento do RD-A1, gravador de discos no formato HD-DVD, agora foi a vez da taiwanesa BenQ anunciar um produto com a mesma funcionalidade, mas para os discos concorrentes Blu-ray, formato de alta definição da Sony que disputa com o HD DVD o posto de sucessor do DVD para filmes de alta definição. O modelo da companhia chegará ao varejo em agosto, e será vendido por cerca de US$ 1022, o que posicionará o equipamento no mercado ao mesmo tempo em que Sony, Pioneer e Philips pretendem lançar seus modelos com esta funcionalidade, e que devem se situar na faixa de US$ 1500. Concorrência Os discos Blu-ray não estão sozinhos na briga pela gravação de programas em alta definição. Recentemente a Toshiba anunciou o lançamento do RD-A1, aparelho que grava discos HD DVD e que também pode gravar DVDs. O modelo traz um disco rígido com 1 Terabyte de espaço, suficiente para cerca de 130 horas de vídeo em alta definição ou mais de 70 dias de vídeo em definição standard. O preço de venda deve ficar em torno de US$ 3400.