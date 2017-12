Bento 16 participa de encontro ecológico de jovens

O papa bento 16 participou neste sábado de um encontro ecológico com jovens em Loreto, na Itália. O encontro, que reuniu 250 mil católicos, é uma prévia do Dia da Juventude Católica Mundial, que o papa espera atender no ano que vem, em Sydney, Austrália. A ênfase é conscientizar os jovens sobre como proteger o meio ambiente. O papa vem condenando os incêndios florestais que ocorrem no sul da Europa, muitos causados por negligência ou propositais. Espera-se que em seu discurso dominical o papa mencione a preservação do meio-ambiente. Cada participante do festival recebeu uma sacola feita de plástico reciclado, pratos e talheres de plástico bio-degradável e saquinhos parta levarem o lixo quando deixarem o recinto. O papa também está fazendo o que prega. Ele está instalando painéis solares no telhado do salão de audiências principal do Vaticano. Além disso, financia um projeto florestal para compensar pelas emissões de gases que causam o efeito estufa que são feitas pelo Vaticano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.