Bento 16 pede mais respeito pelo dia de domingo

O papa Bento 16 fez um apelo para que o dia de domingo seja mais respeitado, durante a celebração de uma missa em Viena, na Áustria. O papa terminou neste domingo uma visita de três dias ao país. Em seu sermão, Bento 16 disse que o domingo foi transformado em um dia de lazer pelas sociedades ocidentais modernas. "Tempo para o lazer é, com certeza, algo bom e necessário, especialmente em meio à correria do mundo moderno", afirmou. Ele afirmou, no entanto, que esse tempo de lazer pode representar um desperdício se não for acompanhado por uma atenção para o lado espiritual. "Dê à alma o seu domingo, dê ao domingo sua alma", disse Bento 16, citando uma frase usada por um bispo alemão no século 20. O correspondente da BBC na Áustria, David Willey, diz que a visita do papa ocorreu em um momento em que a influência da Igreja Católica está em queda no país. Segundo Willey, estatísticas da igreja mostram que o número de austríacos que vão à missa todos os domingos vem caindo e hoje representa apenas uma pequena proporção dos que se denominam católicos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.