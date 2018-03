Bento XVI diz que reza pela libertação de Ingrid Betancourt

O papa Bento XVI encontrou-se nesta quarta-feira, 6, com a mãe da franco-colombiana Ingrid Betancourt, mantida como refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) desde 2002. O pontífice cumprimentou pessoalmente Yolanda Pulecio, mãe da ex-candidata à presidência da Colômbia que há seis anos é refém do principal grupo guerrilheiro do país sul-americano, ao término da audiência pública concedida pelo papa todas as quartas-feiras no Vaticano, onde ele disse que sempre reza pela filha dela. A mãe da refém das Farc relatou que não conseguiu conter as lágrimas. "Eu apenas disse que era a mãe de Ingrid e ele me respondeu: 'rezo muito por essa moça, sei das condições difíceis em que ela se encontra'", contou Yolanda. Ela disse ter pedido ao papa que orasse não somente por sua filha, mas por todos os demais reféns. Yolanda comentou que pretendia ter pedido a Bento XVI o milagre da mudança de atitude tanto por parte das Farc quanto do governo colombiano, mas não teve tempo porque os cumprimentos ao término da audiência pública são muito rápidos. "Espero que o presidente (colombiano Alvaro Uribe) busque a libertação de todos os reféns por meio do diálogo, não com operações militares", declarou. Yolanda Pulecio manifestou-se ainda contrária os protestos contra as Farc realizados na Colômbia na segunda-feira por considerar que os atos fazem parte de uma campanha por uma nova reeleição de Uribe. E questionou: "Se eu consegui perdoar a guerrilha, que tanto me fez sofrer, por que não é possível toda a Colômbia perdoá-la para que haja reconciliação e paz?" Acredita-se que o papa e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, tenham discutido o seqüestro de Betancourt, ex-candidata presidencial na Colômbia, durante uma visita ao Vaticano, no mês passado. No dia 10 de janeiro, as Farc libertaram as políticas Consuelo González e Clara Rojas, alimentando a esperança de que outros reféns sejam soltos.