Bento XVI faz amanhã conferência via satélite com jovens O Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba (SP), deve receber pelo menos 20 mil jovens de todo o Brasil amanhã, de acordo com a Igreja Católica. Eles participarão de uma conferência via satélite com o papa Bento XVI, durante a 4ª Jornada Mundial dos Jovens Universitários. Bento XVI falará ao vivo do Vaticano, por duas horas, com jovens de 11 países. Diversas cidades da Europa e das Américas farão parte da conferência. No Brasil, Aparecida foi a única escolhida para sediar o encontro. A jornada tem como tema este ano Europa e Américas juntas pela construção da civilização do amor, escolhido pelo por ele. No horário brasileiro, a celebração de Bento XVI será das 13 às 15 horas e será acompanhada pelos estudantes num telão no Santuário Nacional.