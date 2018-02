Bento XVI vai a México e Cuba antes da Páscoa

CIDADE DO VATICANO, O Estado de S.Paulo

Será a segunda visita do sucessor de João Paulo II à América Latina e a primeira a países da região de língua espanhola - o pontífice esteve no Brasil em 2007. Ainda não foram especificadas as datas da viagem nem o seu itinerário.

"Tenho a intenção de empreender uma viagem apostólica, antes da santa Páscoa, ao México e a Cuba, para proclamar ali a palavra de Cristo. E que se consolide a convicção de que este é um tempo precioso para evangelizar com uma fé robusta, uma esperança viva e uma caridade ardente", anunciou Bento XVI durante a homilia, na presença de diversos cardeais, bispos, representantes do corpo diplomático e fieis da América Latina

Durante a cerimônia, transmitida ao vivo pela televisão, o papa alemão pediu "aos diversos povos" do subcontinente que "salvaguardassem seu rico tesouro de fé e seu dinamismo histórico-cultural, sendo sempre defensores da vida humana desde sua concepção até seu ocaso natural", ou seja, condenando o aborto e a eutanásia.

Bento XVI também pediu aos latino-americanos que "fomentem cada vez mais iniciativas acertadas e programas efetivos que propiciem a reconciliação e a fraternidade, incrementem a solidariedade e o cuidado com o meio ambiente". Ele também pediu que se lute contra a miséria, o analfabetismo, a corrupção e a violência. / AFP e REUTERS