Berlin Fashion Week tem desfile no metrô

Onze estilistas que participam da Berlin Fashion Week optaram por apresentar suas criações em um trem de metrô na capital alemã. Assim como o lugar, as peças também eram alternativas, com coleções do punk e gótico ao rockabilly e à moda urbana. "A idéia surgiu quando eu andava de metrô e vi um grupo de pessoas interessantes vestidas para uma festa", conta o organizador do evento, Alex Van Hessen. "Aí eu pensei: na verdade, o trem é uma ótima passarela, com pessoas sentadas dos dois lados e bastante espaço no meio." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.