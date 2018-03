Berlusconi oferece suas próprias casas a sobreviventes de tremor

"Vou fazer o que posso, oferecendo algumas de minhas casas", disse Berlusconi, magnata da mídia, após participar de um funeral coletivo aos mortos do terremoto na cidade de L'Aquila, a mais atingida.

Cerca de 17 mil sobreviventes estão abrigados em barracas em L'Aquila e em outras cidades na região de Abruzzo, centro da Itália, atingida pelo terremoto de magnitude 6,3 na segunda-feira. Milhares estão sendo colocados em hotéis ou encontraram abrigo com suas famílias.

Na quarta-feira, Berlusconi, em mais uma gafe, havia comparado a situação dos desabrigados a um acampamento de fim-de-semana.

As residências de Berlusconi incluem uma mansão em Arcore, próxima a Milão, casas de praia na Sardenha e em Portofino na Riviera, outra no lago Maggiore, um apartamento no centro de Roma e muito mais. A revista Forbes indica o primeiro-ministro como o segundo homem mais rico da Itália.