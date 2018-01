Best Buy anuncia site de compartilhamento de vídeo

A rede americana de lojas de eletrônicos Best Buy anunciou que vai lançar um serviço online no qual seus clientes poderão armazenar e compartilhar filmes e vídeos caseiros na internet, através de uma parceria com o Mydeo. Veja também: News Corp e NBC lançam site concorrente do YouTube De acordo com o site BetaNews, a Best Buy adquiriu uma parte minoritária no Mydeo, como forma de atender uma demanda crescente por esse tipo de serviço, que terá a marca do varejista americano. Serão oferecidos vários tipos de plano no Best Buy Video Sharing. A mensalidade mínima, de cerca de US$ 7, permite que o usuário hospede até 100 minutos de vídeo, com um limite de 30 minutos de duração de cada um dos vídeos, além de 5 mil visualizações de vídeos. E por US$ 10,50 mensais é possível fazer o upload de filmes com 90 minutos de duração, armazenar até 250 minutos de vídeo e receber estatísticas, informou o site ZDNet.com. Já o plano mais completo, voltado para empresas, oferece hospedagem de 5 mil minutos de vídeo, cada um com no máximo 90 minutos de duração, e mais de 100 mil visualizações, por aproximadamente US$ 150 mensais. Além de não ter propaganda na página onde os vídeos são exibidos, o serviço vai permitir que os usuários escolham quem poderá ver seus vídeos, destacou o BetaNews. "Muitos clientes, em especial famílias com crianças, não querem suas memórias pessoais disponíveis em domínio público nem querem compartilhá-las em um ambiente confuso que inclua publicidade", disse o vice-presidente da Best Buy, Kevin Winneroski, em comunicado. O serviço de compartilhamento de vídeo complementa a loja de música digital já existente na rede varejista, além do serviço fotográfico Best Buy Photo Center, lançado em maio em parceria com a Kodak, lembrou o site CRN. As informações são da agência Magnet.