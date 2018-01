Beta 2 do Windows Vista está disponível para download O beta 2 do Windows Vista, a mais recente versão do sistema operacional da Microsoft para Pcs, já pode ser baixada para avaliação. Antes, só desenvolvedores e parceiros da Microsoft podiam conhecer o programa. A idéia é que a maior base de usuários ajude a empresa a resolver bugs e falhas no Vista. A Microsoft avisa, porém, que o programa só serve para fins de teste e não deve ser encarado como uma alternativa para uso diário, pois existem problemas que podem tornar esta versão instável. Em DVDs Quem não quiser ou não puder baixar o programa, como usuários de conexões discadas, pode encomendar DVDs de instalação com o sistema, pagando apenas pelo custo da mídia e transporte. O programa também inclui diversas informações sobre os novos recursos que estarão presentes no novo sistema operacional da Microsoft. O lançamento para clientes corporativos está previsto para novembro de 2006 e início de 2007 para usuários domésticos, através de vendas no varejo e pré-instalado em PCs.