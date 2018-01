Betas do Windows Vista podem apagar dados De acordo com o site The Inquirer, as cópias de versões beta (preliminares) do sistema operacional Windows Vista poderão apresentar problemas a partir do dia 31 de maio. Segundo o site, as máquinas com estas versões preliminares -isso pode se aplicar também às cópias piratas modificadas do Vista- poderão começar a reinicializar a cada duas horas e que as funções de navegação ficarão prejudicadas. Dados dos usuários também poderão ser perdidos, o que só será resolvido com a formatação do PC. O site minimiza o problema para os milhares de beta testers (voluntários que avaliaram o sistema) do Vista, já que a Microsoft deu a eles cópias gratuitas do Windows Vista Ultimate (a versão mais completa do sistema) como uma gratificação pelo trabalho de avaliação.