Beth Carvalho sairá na Unidos do Viradouro A cantora Beth Carvalho, que em 2007, foi impedida de desfilar na Estação Primeira de Mangueira, sairá hoje na Escola de Samba Unidos do Viradouro, no carro As rosas não falam, em homenagem aos cem anos do compositor Cartola. Beth Carvalho disse hoje, no camarote da Brahma, que ainda aguarda desculpas formais da diretoria da Mangueira, mas não deixa de torcer pela escola. "Sou mangueirense e vou morrer mangueirense", afirmou. Sobre as denúncias de envolvimento do tráfico com a escola, a cantora disse que "a Mangueira é muito mais que tudo isso, torço pela Mangueira".