Betty Faria lembra trabalho de Wilker em Bye Bye Brasil A atriz Betty Faria chegou muito emocionada e chorosa ao velório do ator e diretor José Wilker. Segundo ela, Wilker foi o ator com quem mais contracenou em sua carreira. "Ele deixa um buraco muito grande. O Wilker saiu de cena muito cedo", disse Betty, pouco antes de entrar no Teatro Ipanema. A atriz lembrou que teve muitos trabalhos marcantes com Wilker, mas destacou o filme Bye Bye Brasil como o mais importante.