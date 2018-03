BH: construtora contrata perícia; resultado sai em 1 mês

A companhia ainda esclareceu que o viaduto será totalmente destruído para liberação das pistas e que a obra atendeu a "todos os procedimentos e materiais utilizados passaram pelos testes obrigatórios e atendendo as normas vigentes, sem apresentarem qualquer problema". "A empresa mantém uma equipe composta por psicólogos, médicos e assistentes sociais à disposição das vítimas e familiares", finaliza a nota.

Polícia

Na manhã desta sexta, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informou que abriu um inquérito policial para apurar o desabamento do viaduto, que deixou duas pessoas mortas. O inquérito corre na 3ª Delegacia Regional de Venda Nova. "A primeira providência adotada pelo delegado regional Hugo e Silva, ainda ontem, no dia do ocorrido, foi acionar a perícia técnica da Polícia Civil e colher informações de pessoas que estavam no local", diz a nota da Polícia, que ainda informa que a perícia de engenharia legal do Instituto de Criminalística continua na elaboração de um laudo pericial, que também deve ser concluído no prazo de 30 dias.