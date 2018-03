BH: prefeitura monta grupo técnico para apurar acidente Um dia depois da queda de parte do Viaduto Guararapes que matou duas pessoas, a prefeitura de Belo Horizonte anunciou a formação de um grupo técnico independente, formado por engenheiros indicados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas) e por empresas referências do setor. Os nomes dos integrantes do grupo não foram revelados, mas segundo o secretário de Obras do município, José Lauro Nogueira, o trabalho já começou.