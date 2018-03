BH: tráfego próximo a viaduto só deve ser liberado na 5ª

No dia seguinte ao desmoronamento, o secretário de Obras de Belo Horizonte, José Lauro Nogueira, concedeu uma entrevista garantindo que o trânsito seria liberado em 24 horas, previsão que não se concretizou. A demora se deve a um pedido do Ministério Público, que exigiu mais tempo para a coleta de dados e provas na investigação do acidente.

A construção do viaduto que caiu já era alvo de investigações do MP, que desconfiava de superfaturamento e de falhas na construção e fiscalização da obra. De acordo com o secretário, a intenção da administração municipal era a de liberar o trânsito para a partida entre Brasil e Alemanha, que aconteceu nesta terça no Mineirão. A Avenida Pedro I é a principal ligação do estádio, na região da Pampulha, com o Aeroporto de Confins.

Na tarde desta quarta, todos os destroços do viaduto já haviam sido retirados e caminhões de brita despejavam material na pista para facilitar o fluxo de veículos. Uma alça de acesso ao viaduto foi escorada para evitar novos incidentes. Em nota, a prefeitura de Belo Horizonte garantiu que não há riscos para os moradores do entorno do incidente. Na última segunda-feira, a associação de moradores do entorno do viaduto entrou com uma ação coletiva contra a prefeitura e a construtora Cowan, responsável pela obra, exigindo indenização por danos morais.