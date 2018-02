Bianchi sofre ferimentos graves em acidente no GP do Japão

Inconsciente, o piloto da Marussia foi levado de ambulância ao Mie General Hospital, próximo ao autódromo de Suzuka, depois do acidente que encerrou a corrida com bandeiras vermelhas.

"A tomografia computadorizada mostrou que ele sofreu um ferimento severo na cabeça e, no momento, ele está passando por uma cirurgia", informou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pela manhã em comunicado. "Depois disso, ele será transferido para a unidade tratamento intensivo, onde será monitorado."

Bianchi, que foi formado na academia de jovens pilotos da Ferrari, é visto como um talento promissor na Fórmula 1, depois de ter marcado os primeiros pontos da história da Marussia, quando terminou na nona colocação do GP de Mônaco deste ano.

O acidente aconteceu no mesmo ponto da pista, a curva Dunlop, onde o carro de Adrian Sutil havia derrapado e escapado da pista. Um guincho estava retirando a Sauber do local quando Bianchi se chocou com o trator.

A FIA confirmou que Bianchi bateu na traseira do guincho após também ter derrapado na pista.

O acidente obrigou a entrada do safety car e do carro médico na pista. Já ameaçada pela iminente chegada de um tufão, a prova recebeu bandeira vermelha e não foi reiniciada, com as posições da 44ª volta, nove a menos que o total de giros, sendo oficializada como resultado final.

Não houve celebração no pódio, muito menos a famosa guerra de champanhe. Os três primeiros colocados brindaram timidamente, antes de colocar as garrafas de volta no chão.