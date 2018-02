Biblioteca Mário de Andrade reabre Espaço Circulante O espaço circulante da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, localizada no centro de São Paulo, foi reaberto nesta terça-feira depois de um ano e meio fechado. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a reabertura do espaço é a primeira etapa concluída do plano de modernização e restauro do local. "Nosso propósito é trazer de volta nossos antigos frequentadores e conquistar novos públicos, contribuindo para a tão desejada revitalização do centro da cidade por meio da cultura", disse a diretora da biblioteca, Maria Christina Barbosa de Almeida.