BID dará empréstimo de US$ 3 bi ao México por gripe e crise

"O México está enfrentando estes desafios de maneira efetiva, oportuna e transparente", disse o presidente do BID, Luis Alberto Moreno.

"Como apoio a esses esforços, ampliaremos os recursos para uma série de programas ... e aceleraremos os desembolsos", acrescentou.

Os empréstimos aprovados para 2009 equivalem a cerca do triplo do valor oferecido pelo banco ao México, de cerca de 1,1 bilhão de dólares, no ano passado.

(Por Deborah Charles)