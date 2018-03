Bilhete único em SP vai valer para uso de bicicletas A partir de segunda-feira, 6, será possível usar o bilhete único para pegar emprestadas as bicicletas do projeto Bike Sampa. No início, 100 pessoas já inscritas no serviço poderão participar do teste. Outros interessados devem atualizar seu cadastro no Bike Sampa. Os leitores de bilhete único foram instalados em três estações de empréstimo de bicicletas: Parque Trianon, Shopping Eldorado e Shopping Santa Cruz, todos na zona sul.