Bilhete único mensal tem 20 mil adesões em um mês Ainda sem definições importantes - como o preço exato, que só deve ser divulgado no mês que vem - o cadastro do bilhete único mensal completa um mês nesta quarta-feira, 15, com cerca de 20 mil adesões até o momento, segundo balanço divulgado pela São Paulo Transporte (SPTrans) na noite dessa terça, 14.