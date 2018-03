Bill Clinton vai levar missão de investidores ao Haiti

Clinton também disse que investidores brasileiros tinham se interessado em expandir a produção de cana-de-açúcar para produção de etanol em áreas fora do Brasil e que o Haiti seria "uma possibilidade real". Ele não identificou quem seriam os investidores.

Clinton evidenciou suas credenciais de estadista experiente na semana passada ao visitar a Coreia do Norte para trazer de volta duas jornalistas norte-americanas que estavam presas e reuniu-se com o recluso líder do país, Kim Jong-il.

Em seu primeiro discurso a haitianos exilados desde que se tornou enviado especial das Nações Unidas para o país, Clinton disse que a estabilidade tinha melhorado a situação. "Acho que realmente estamos próximos de fazer mudanças significativas", afirmou Clinton.

O Haiti sofreu com golpes e tensão civil na maior parte das décadas de 1980s e 1990. Tropas da ONU estão ajudando a manter a ordem no país desde a última revolta, em 2004.

Recentemente, EUA, Canadá e outros países diminuíram seus alertas para viajantes ao Haiti, em reconhecimento da melhoria da segurança, enquanto o governo haitiano reforçou o processo de aprovação para investimentos, disse Clinton. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) concederam ao Haiti 1,2 bilhão de dólares em perdão de dívida em junho.

Clinton afirmou que sua missão de investidores focaria em agricultura, construção, têxteis e energia, citando exemplos que iam do aumento das exportações de manga até o desenvolvimento do combustível sustentável.

A energia elétrica é escassa nas áreas rurais e o corte de árvores para fabricação de carvão levou ao desflorestamento no Haiti.