Bill Gates aponta que o futuro da Microsoft vai além do PC Na abertura da maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show (CES), Bill Gates falou menos sobre programas de computador e apresentou novos aplicativos da Microsoft para os eletrônicos da sala de estar e até para carros. Segundo Gates, o mundo entrou na segunda década digital, em que o mouse perde espaço para comandos de voz e telas sensíveis ao toque. Esta foi considerada a última apresentação do fundador da Microsoft na CES, já que, ele anunciou que vai se aposentar em julho para se dedicar somente à filantropia. Nos últimos anos, a Microsoft não conseguiu dominar os serviços baseados na internet, como e-mails e softwares online, que ameaçam sua liderança no mercado de programas para computadores. Leia a reportagem completa no caderno Economia & Negócios desta terça-feira no Estado. Ao final da apresentação, Gates exibiu um vídeo sobre o seu último dia na Microsoft. No filme, ele telefona para alguns famosos em busca de um emprego alternativo, como virar um astro de rock ou até político. Veja o vídeo aqui. Confira também uma reportagem do Link sobre a retrospectiva da Microsoft e o filme Pirates of Silicon Valley que conta a história como Bill Gates fundou a Microsoft e Steve Jobs, a Apple. Para saber mais sobre feira Consumer Electronics Show 2008, veja o site oficial, Cnet, CES-Show e Engadget.