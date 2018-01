Bill Gates apresenta Windows Vista e promete ajuda à Rússia O fundador da Microsoft, Bill Gates, apresentou na Rússia o novo sistema operacional Windows Vista e prometeu ajudar o Governo russo na implantação de novas tecnologias e na conexão das escolas à internet. "O acesso à internet é o acesso ao saber", disse Gates, citado pela agência "Interfax", durante seu discurso na conferência "Inovações e tecnologias da informação: desafios globais, possibilidades e sucessos no desenvolvimento", realizada nesta semana em Moscou. Gates acrescentou que "Rússia é um país muito culto, mas qualquer educação é incompleta sem o conhecimento da informática", e disse que a Microsoft cooperará com o governo e com as regiões russas na implantação de meios de comunicação modernos na educação. O dono da Microsoft se reuniu também com o primeiro vice-primeiro-ministro da Rússia, Dmitri Medvedev, diante do qual elogiou o projeto governamental para conectar à internet todas as 52 mil escolas do país, e prometeu também a colaboração de sua empresa. Um dos homens mais ricos do planeta, com uma fortuna estimada pela revista americana Forbes em US$ 50 bilhões, Gates elogiou os progressos alcançados pelo Governo russo nos últimos dois anos na proteção da propriedade intelectual. No entanto, a imprensa russa comentou com ironia que "Bill chega tarde: as versões pirateadas de seus novos programas podem ser baixadas há meio ano na internet", segundo o jornal "Komsomolskaya Pravda". Nesta terceira visita à Rússia de Gates, que aproveita para apresentar o sistema operacional da Microsoft Windows Vista para empresas e os programas MS Office-2007, o fundador da Microsoft deve se reunir também com empresários e estudantes russos.