Bill Gates controla tempo de uso de computador dos filhos Ser a filha de Bill Gates não significa que você terá o dia inteiro para brincar no computador. O fundador da Microsoft disse que sua filha mais velha, de 10 anos, não era uma usuária muito dedicada de computadores e internet até este ano, quando entrou em um colégio onde os estudantes usam computadores de mão para quase tudo. "Ela ficou muito ávida e descobriu uma porção de jogos de computador, incluindo um que roda no Xbox 360 chamado Viva Pinata, onde você toma conta do seu jardim", afirmou em uma audiência de negócios em Ottawa. "Ela consegue passar duas ou três horas por dia nesse Viva Pinata, porque ele é meio interessante e divertido." Gates disse que ele e sua mulher Melinda definiram um limite de 45 minutos por dia para jogos em dias úteis, e 1 hora nos finais de semana, mais o tempo necessário para as tarefas de casa. Controle pelo Vista O novo software Vista, da Microsoft, permite que os pais controlem os sites que os filhos podem acessar, e também inclui uma relação dos sites visitados e das pessoas com quem falaram por mensagens instantâneas. "Até certa idade, é muito apropriado que os pais tenham uma noção do que as crianças estão vendo e possam conversar sobre isso", disse Gates. "Minha filha disse, ´Vou ter limites como esse em toda a minha vida?´, e eu respondi, ´Não, quando você sair de casa você poderá definir seu próprio tempo de uso do computador´", contou Gates, acompanhado de risos do auditório.