Bill Gates dá conselhos para estudantes brasileiros

Os quatro jovens vencedores da etapa brasileira da Imagine Cup 2007 se encontram na última terça-feira, dia 26, com o chairman da Microsoft, Bill Gates, e com o chefe de pesquisas da empresa, Craig Mundie, em Redmond, Estados Unidos. Diogo Nascimento, Murilo Pontes, Raquel Almeida e Thiago Teixeira, membros da equipe Oysterix, foram selecionados para e apresentaram pessoalmente para o dono da Microsoft um projeto desenvolvido por eles para auxiliar portadores de deficiência visual. O projeto se chama KnowTouch e consiste num dispositivo móvel que, por meio de pinos, reproduz em uma mesa coberta por uma toalha de silicone os sinais da leitura em Braille. Conectado a um servidor de computador, o Knowtouch é capaz de traduzir automaticamente para o Braille o conteúdo de arquivos e sites, ampliando os horizontes do aprendizado de estudantes deficientes que, até então, só conseguiam ler por meio de livros impressos na metodologia Braille. O KnowTouch foi selecionado para a representar o Brasil na etapa mundial da Imagine Cup 2007 na categoria desenvolvimento de software e por isso a equipe responsável pela sua criação teve esse encontro com Bill Gates. Apenas outros cinco grupos selecionados em todo mundo tiveram a mesma oportunidade.