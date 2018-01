Bill Gates expande acesso à web no leste europeu e África A fundação filantrópica de Bill Gates informou nesta quinta-feira, 30, que está expandindo seu programa de acesso à internet para a Letônia, Lituânia e Botsuana. A fundação anunciou doações que totalizam US$ 17,5 milhões aos três países como parte de um plano mundial para aumentar o acesso à web em bibliotecas públicas. Os próximos países a receber o programa estão na Ásia, Américas e Oriente Médio, informou Martha Choe, diretora da iniciativa "Global Libraries" (bibliotecas globais). A fundação espera anunciar os próximos países contemplados ainda no próximo ano.