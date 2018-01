Bill Gates investe US$ 390 milhões em empresa mexicana

O consórcio Fomento Econômico Mexicano (FEMSA) informou nesta quinta-feira que o fundo de investimento Cascade Investments, cujo principal sócio é o magnata americano Bill Gates, investiu US$ 390 milhões em suas ações. O FEMSA anunciou em comunicado que com o investimento o Cascade passa a controlar 10,8 milhões de títulos do tipo American Depositary Receipts (ADR), aproximadamente 3% do valor de mercado da companhia. O presidente do FEMSA, José Antonio Fernández, afirmou que o investimento "mostra o reconhecimento e a confiança que existe no desempenho da empresa". O FEMSA foi fundado em 1890 e atualmente gerencia ativos de quase 158 bilhões de pesos (US$ 14,7 bilhões). Nos primeiros nove meses deste ano, o seu lucro líquido foi de 5,729 bilhões (US$ 532 milhões). O consórcio mexicano é o segundo maior produtor de cerveja no México e a maior engarrafadora de Coca-Cola na América Latina, a segunda maior do mundo.