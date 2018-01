Bill Gates retorna a Harvard e recebe diploma honorário

Bill Gates, que abandonou as aulas e fundou a Microsoft Corp. para se tornar a pessoa mais rica do mundo, voltou à Universidade de Harvard para receber uma graduação honorária em Direito. "Reconhecemos que o mais ilustre membro da classe de 1977 do Harvard College nunca se graduou", disse o reitor da Universidade de Harvard, Steven Hyman. "Parece que já é hora de sua universidade lhe entregar o diploma." "Esperei por mais de 30 anos para dizer isto, pai, eu sempre lhe falei que voltaria para me formar", disse Gates, 51, para a platéia - onde seu pai, também chamado Bill, estava sentado. "Vou mudar de emprego no ano que vem e será bom finalmente ter um diploma no meu currículo", afirmou Gates, referindo-se ao seu plano de dedicar-se integralmente à filantropia. A falta de um diploma não retardou a ascensão de Bill Gates ao topo do mundo dos negócios. Em 1980, Gates e seus colegas da Microsoft foram espertos o bastante para negociar um acordo com a IBM (International Business Machines Corp.) que rendeu à empresa de software o direito de licenciar, para outros fabricantes, seu sistema operacional para uma geração de computadores pessoais. Aquele acordo revolucionou o mercado de computadores, transferindo poder dos fabricantes de hardware para os programadores de software. Hoje, centenas de empresas fabricam milhares de tipos de PCs a cada ano, porém mais de 90% dessas máquinas utilizam o sistema operacional Windows. Filantropia No ano passado, Gates anunciou que deixaria a direção da empresa em 2008 para se dedicar a atividades filantrópicas. "Os maiores avanços para a humanidade não estão nas descobertas, mas em como essas descobertas serão aplicadas para reduzir as desigualdades", afirmou. "Adoro deixar as pessoas interessadas em softwares, mas não podemos provocar ainda mais animação salvando vidas?", indagou ele. A Bill and Melinda Gates Foundation, fundada em 2000, atua em programas para saúde, redução da pobreza e ampliação do acesso público à tecnologia. O envolvimento de Gates com ações de caridade atraiu a atenção do investidor Warren Buffett, segundo homem mais rico do mundo. No ano passado, o presidente-executivo da Berkshire Hathaway Inc. aplicou grande parte de sua fortuna na Gates Foundation. A doação de US$ 30,7 bilhões, a ser liberada em etapas, sob a condição de que o dinheiro seja gasto no mesmo ano em que for doado, praticamente dobrou o tamanho da Gates Foundation.