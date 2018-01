Bill Gates vai se aposentar da Microsoft O fundador e chairman da Microsoft, Bill Gates, disse hoje que até julho de 2008 abandona sua dedicação de tempo integral à empresa, embora vá manter a posição de conselheiro da empresa. Em uma coletiva de imprensa realizada após o encerramento do mercado de ações, nos EUA, Gates, aos 50 anos, anunciou que nos próximos dois anos deve iniciar um processo gradual de afastamento, deixando de atuar no dia-a-dia da gigante do software. "Obviamente, esta decisão foi difícil de tomar. Mas estou feliz por me dedicar a duas coisas que são muito importantes para mim e estou preparado para mudar meu foco (de atuação). E sei que a Microsoft também está bem preparada. Nossa liderança técnica e nosso negócio nunca foram tão fortes e a Microsoft está bem posicionada para manter seu sucesso nos anos que virão", disse Gates. A principal atividade do executivo, como chefe de arquitetura de software, será passada aos executivos Ray Ozzie e Craig Mundie. Mudanças O executivo Ray Ozzie assume imediatamente o cargo de CTO - Chief Technical Officer e o papel de chefe de arquitetura de software. Ele deve trabalhar próximo ao fundador da Microsoft a partir de agora, de forma a garantir uma transição suave e manter a confiança de parceiros e investidores. Já o executivo Craig Mundie assume o papel de CTO para estratégias avançadas e políticas, ficando responsável por coordenar os esforços de pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias da empresa. Bill Gates deve dedicar-se juntamente com a esposa às iniciativas de educação e de saúde de sua fundação, a Bill & Melinda Gates Foundation. ?Esta é uma boa estratégia. Uma transição de dois anos vai assegurar à companhia uma transferência tranqüila da estratégia e conhecimento de Bill para a próxima geração de líderes", disse James Cash, membro do conselho de diretores da Microsoft. Mas embora a empresa queira garantir a tranqüilidade em seu comunicado, o anúncio pegou o mercado de surpresa e já começam as especulações sobre o quanto a saída do chefe de tecnologia terá sobre as operações e o valor de mercado da companhia. Gates deixa a Microsoft em um momento delicado: a companhia está sendo fortemente pressionada pela competição nos mais variados mercados em que atua, de mobilidade a sistemas operacionais, enfrenta problemas como os atrasos no lançamento do Windows Vista e ainda precisa competir com a potência crescente do Google na internet. Não que isso ainda vá preocupar o executivo. Segundo a revista Forbes, Gates mantém o posto de homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 50 bilhões em 2005.