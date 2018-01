Bióloga morre atropelada durante pedalada em Itu

Ela voltava para casa, em Sorocaba, com um grupo de vinte amigos que haviam participado de um circuito ciclístico de 80 quilômetros por estradas da região. A ciclista foi atropelada na pista sentido Itu-Sorocaba da estrada que, no trecho, tem a denominação de rodovia Deputado Archimedes Lammoglia. O local fica próximo de um viaduto. Ela chegou a ser socorrida e levada por uma ambulância da concessionária da rodovia ao Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O motorista da carreta disse aos policiais rodoviários que saiu de uma alça e, ao se deparar com os ciclistas na estrada, não teve tempo de frear. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

A bióloga tinha paixão pelo ciclismo e integrava comunidades de aficionados por bikes. Sua família mora em São Paulo, mas há dois anos ela passou a residir em Sorocaba. Seu perfil na rede social Facebook relata várias atividades relacionadas com o cicloturismo. A morte repercutiu nas redes sociais. O corpo de Sandra é velado no Cemitério Congonhas, na capital. O sepultamento será neste domingo, no mesmo local.