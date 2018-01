Biometria traz comodidade e segurança aos usuários Sensores biométricos, que leem partes do corpo do usuário com o objetivo de identificá-lo, podem, se usados com cuidado, facilitar a vida e evitar o trabalho de lembrar senhas, mas não são 100% confiáveis. Impressões digitais e da palma da mão, padrões da íris e da retina dos olhos servem como substitutos teoricamente mais seguros do que simples senhas alfanuméricas. Mas o leitor de impressões digitais, que vem embarcado em muitos notebooks atualmente, não é totalmente confiável. O ideal é conjugá-lo com senhas. A última novidade nos PCs é a análise visual do rosto do usuário. O sistema utiliza a webcam e interpreta a imagem, comparando a posição dos olhos, nariz, boca e sinais característicos antes de liberar o acesso.