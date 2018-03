Bispo do PA cobra empenho em demarcação de reservas

O bispo comentou em entrevista o relatório apresentado no plenário da assembleia. O reconhecimento da demarcação de terras contínuas na reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, foi uma vitória da causa indígena, na opinião de d. Erwin, mas é um exemplo entre centenas de áreas. D. Erwin apontou, entre cenários alarmantes, a situação ?trágica? dos índios guaranis-caiovás, de Mato Grosso do Sul, onde os índios ?vivem confinados em pequenas parcelas de terra e sofrem todas as formas de violência e perseguição?.

?Dados preliminares revelam que durante o ano de 2008 pelo menos 53 indígenas foram assassinados em nove Estados do Brasil.? O bispo cobrou do governo a aprovação do Estatuto do Índio e criticou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ?um programa autoritário e arrogante?. D. Erwin, que há dois anos anda sob escolta de dois policiais da PM do Pará, 24 horas por dia, voltou a denunciar a violência contra aqueles que, como em seu caso, defendem a causa indígena. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.