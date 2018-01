Bistrôs: mais vivos do que nunca

Achar que o bistrô parisiense está morto, depende de sua definição de "bistrô". Se você procura argolinhas para guardanapos; um lugar que não tenha uma carta de vinhos, porque o cunhado do proprietário produz Beaujolais; quer uma blanquette de vitela toda terça-feira; ou faz questão do encanador do bairro sentado ao seu lado, deu azar. Agora, se o que você busca é um lugar pequeno, acolhedor, razoavelmente confortável, com uma comida confiável e barata, hoje as opções são melhores do nunca. Pelo menos essa é minha experiência recente. A cozinha nos lugares que vou indicar costuma ser criativa, com a desconstrução dos clássicos aparecendo ocasionalmente, mas de modo sensato. A atmosfera, simpática. Você não senta ombro a ombro com seu vizinho, como ocorre nos bistrôs antigos (ninguém gosta disso!), e os lugares são silenciosos o bastante para que se possa conversar. Como sempre ocorre em Paris, o serviço varia de indiferente a eficientemente simpático. Mas come-se bem, gastando em torno de 30. LE GAIGNE 12, Rue Pecquay, 4º arrondissement; 33-1-4459-8672; http://www.restaurantlegaigne.fr/ Pressionado, diria que o Le Gaigne é meu favorito. Simplesmente porque é o mais charmoso. É dirigido por marido e mulher, ele na cozinha e ela no salão (ele trabalhou com o estrelado chef Pierre Gagnaire, o que não é necessariamente bom). A comida chega na hora, quente, boa e interessante; a carta de vinhos é consistente e o serviço é bom, apesar de a atenção da Madame estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Há apenas 20 lugares. O cardápio é pequeno, porém suficientemente variado. E, nas três vezes que jantei ali, os pratos foram muito bem feitos. A 39 um jantar com cinco pratos, é um preço admirável. O menu-degustação tem duas entradas, dois pratos e sobremesa. A terrine de porco feita com o pé, orelhas e a papada do animal e vegetais estava perfeita. Foi servida com alface, presunto, salame grelhado e vinagrete. No extremo oposto, vegetais de primavera, com purê de espinafre e tomilho. Aspargos brancos e verdes – muitos – foram acompanhados de moela confitada e salada verde, numa combinação excelente. Mas meu prato favorito foi vitela assada com sauté de cogumelos, batatas e cebolas, simples e estupendo. Num bistrô "de verdade", esses ingredientes teriam sido cozidos ou servidos com molho – este estava melhor. O linguado salteado com molho de mexilhões e macarrão na tinta de lulas foi outro prato de sucesso, assim como o pato (peito e perna confit). As sobremesas não são o forte do restaurante. L’EPIGRAMME 9, Rue de l’ Eperon, 6º arrondissement; 33-1-4441-0009 Próximo do Odeon, está num local mais turístico que os demais e é o mais barato: paga-se preço fixo de 30 por uma refeição com três pratos. E é muito bom. O chef trabalhou com Alain Ducasse (o que pode ou não ser um atrativo). A decoração praticamente inexiste, o que tem é genérico, mas não sem atrativos: o dinheiro foi aplicado em cadeiras confortáveis. É um lugar pequeno, mais profissional que familiar. Depois de um aperitivo de queijo branco com ervas, alho, cenouras e rabanetes apostei num creme de alface: era um fantástico purê com alface picada e pedaços de bacon. Igualmente ótimo foi o fricassé de lula cozida com tomates, cebolas e vinho tinto. Faltou tempero à perna de cordeiro desossada servida com ratatouille e cuscuz; a carne, contudo, estava macia, saborosa e tenra. Sei que a calda de caramelo salgada é o sabor do momento e está se tornando lugar-comum, mas sobre um arroz doce bem cremoso é incrível. ITINÉRAIRES 5, Rue de Pontoise, 5º arrondissement; 33-1-4633-6011 Itinéraires tem uma sala bonita, um chef jovem, bonito e talentoso (que parece não ter trabalhado com nenhum famoso!) e um serviço excepcionalmente atento sob a supervisão da sua mulher. São 60 lugares num ambiente bem projetado. Preço fixo justo: 36 por refeição. A comida é magnífica. Os aromas que saem da cozinha tomam conta de você já na chegada. A comida é algo misteriosa, coisa que nem sempre me agrada, mas os experimentos são restritos e o sabor predomina. Aspargos verdes e brancos servidos com foie gras, vinagrete, queijo branco e geleia de salsa; ovo poché, frio, com chouriço; creme quente de topinambours e uma erva chamada alho de urso (de fato algo que os ursos comem); porco suculento com parmesão, assado em fogo lento. Alguns pratos podiam ser decifrados com facilidade, como o robalo com risoto de trigo e legumes; cogumelos crus com limão, vôngoles, erva-doce e croûtons. O ovo pochê frio veio num flan feito com cogumelos morille, repolho e chips de cogumelo. As sobremesas estavam ótimas: mil folhas com creme pâtissier, hortelã e morangos; torta de chocolate amargo, perfeita; amaretto com morangos e pistache (obviamente, estávamos na temporada dos morangos). LES PAPILLES 30, Rue Gay Lussac, 5º arrondissement; 33-1-4325-2079; www.lespapillesparis.fr Les Papilles. Vou falar rapidamente do que o Les Papilles não é: elegante, calmo, espaçoso, bonito, confortável, luxuoso ou mesmo uma boa ideia. Mas eis o que ele é: uma coisa que funciona. Trata-se de uma loja de vinhos que é também um bom restaurante, desde que você não se importe com a falta de opções ou com as pessoas em pé ao lado de sua mesa andando em busca de um vinho, inspecionando as prateleiras por cima da sua cabeça e falando alto enquanto você come. Mas, acredite, este lugar raro, quase sempre barulhento, vale uma visita. A comida costuma ter a qualidade de um restaurante estrelado do Michelin, e, embora o cardápio não ofereça nenhuma opção – a mesma sopa, o mesmo prato principal, salada e sobremesa para todos –, você sairá feliz. O prato principal chega à mesa no estilo informal, e com frequência em panelas de cobre. Pode ser uma vitela com legumes com um gratin de batatas incrível ou um pernil de cordeiro com ratatouille. É a cozinha de casa, porém melhor do que a minha e, provavelmente, melhor do que a de muitas pessoas que eu conheço. As sobremesas podem ser fabulosas – adorei uma panna cotta com pera e caramelo. Mas no geral a comida é tão boa que eu (e muitos outros) acabo voltando sempre.