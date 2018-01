BitTorrent compra a µTorrent e expande alcance de rede Quando a rede de compartilhamento de arquivos BitTorrent implementou mecanismos de controle de direitos de propriedade, a idéia era interromper o livre trânsito de arquivos piratas, ao mesmo tempo em que a tecnologia peer-to-peer (P2P) passaria a ser uma plataforma para arquivos legais Agora, a empresa está expandindo o alcance desta estratégia ao anunciar a compra de outra rede do tipo, que emprega o mesmo protocolo, o µTorrent. A aquisição aconteceu nesta quinta-feira, dia 7, e deve fortalecer a posição do BitTorrent como uma rede legal para a venda de conteúdos. A companhia já dispõe de acordos de distribuição com empresas como a 20th Century Fox e a MTV Networks.