BitTorrent lança loja online para baixar som e vídeo A BitTorrent lançou uma loja online para baixar legalmente filmes e material audiovisual, anunciou a empresa, nesta terça-feira. A companhia é criadora de um popular software para download de conteúdo na internet, que permite compartilhar arquivos online e já conta com 135 milhões de usuários. O catálogo da BitTorrent.com conterá mais de 5 mil filmes, programas de TV, canções, software e videogames. Os títulos recém-lançados custarão cerca de US$ 4, e os programas de TV, entre US$ 2 e 3. Uma das principais vantagens da loja será sua velocidade, já que permitirá baixar filmes em questão de minutos. O serviço vai concorrer com o iTunes, a loja da Apple, e os novos serviços da Wal-Mart, Netflix e Amazon, entre outros. Até agora, ele tem sido utilizado principalmente para baixar filmes e outros materiais sujeitos a direitos de propriedade intelectual. Sediada em San Francisco, Estados Unidos, a BitTorrent Entertainment Network conta com o apoio de quatro grandes estúdios fonográficos e dezenas de companhias de videogames, música e software. "A BitTorrent tem a infra-estrutura, a tecnologia e a base de usuários para que a distribuição digital seja rápida, eficaz e acessível", afirmou Thomas Lesinski, presidente da Paramount Pictures Digital Entertainment, em comunicado.