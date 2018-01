BitTorrent usa software de 'pirataria' para distribuir vídeos

A BitTorrent, co-fundada pelo criador de um programa de software amplamente usado para piratear vídeo e música na web, planeja começar a ajudar empresas de mídia a distribuir vídeos via internet. A empresa divulgou o novo serviço nesta terça-feira, 9, seis anos depois que o presidente-executivo, Bram Cohen, criou a tecnologia BitTorrent de troca de arquivos. A BitTorrent é uma das duas tecnologias mais utilizadas para a troca de arquivos via internet. A outra, Gnutella, opera com softwares como o Limewire e o MP3 Rocket. Embora o software BitTorrent seja notório como ferramenta de pirataria, Cohen diz ter passado os últimos três anos trabalhando para encontrar maneiras de comercializar a tecnologia. Em fevereiro, a empresa de capital fechado abriu uma loja online de vídeos para vender vídeos licenciados pelos estúdios de Hollywood. Agora, está oferecendo tecnologia de distribuição a outras empresas. O novo serviço, batizado de BitTorrent DNA, terá como primeiro cliente a Brightcove, que distribui vídeos online para empresas como CBS, Fox Entertainment Group (parte da News Corp), MTV Network (parte da Viacom) e o New York Times. Os vídeos serão distribuídos em formato stream, com custos inferiores aos dos sistemas em uso atualmente. As duas empresas não informaram que programas serão distribuídos pela Brightcove com a tecnologia BitTorrent, que também permite arquivos compartilhados. À medida que um usuário baixa um arquivo, ou assiste a um vídeo em formato stream, o software BitTorrent DNA envia dados a outro computador que esteja solicitando os mesmos arquivos. "O software usa seu computador de um jeito muito cortês. Quando você baixa alguma coisa, também está subindo alguma coisa", disse Ashwin Navin, presidente da BitTorrent, em entrevista. "Os usuários estão cientes disso porque são informados ao baixar o software BitTorrent." Além de vídeo em formato stream, o BitTorrent DNA também pode distribuir software e vídeos para download.